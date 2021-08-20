Йошкар-Ола, 20 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. К вечеру 20 августа, в Марий Эл продолжаются работы по ликвидации восьми очагов лесных пожаров, общая площадь составляет 700 гектаров. За сутки площадь, пройденная огнем, выросла на 580 гектаров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Лесной пожар в Марий Эл

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Горение леса продолжается вблизи поселков Сосновый бор, Шап и Студенка. Вертолет МЧС России за день произвел 16 сбросов воды общим объемом 48 тонн. Проводится окарауливание и опашка населенных пунктов.

В состав группировки сил и средств на месте тушения входит 1091 человек и 161 единица техники, в том числе от МЧС России — 136 человек и 33 единицы техники.

Дополнительно привлечены 215 волонтеров и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Марий Эл в связи с лесными пожарами введен режим ЧС (чрезвычайной ситуации). возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась, была проведена эвакуация населения поселка Сосновый бор, позднее эвакуировали и поселок Студенка. Всего из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка.

Создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики.

Читайте также: На всей территории Марий Эл из-за лесных пожаров введён режим ЧС