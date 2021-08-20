Магнитогорск, Челябинская область, 20 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении супружеской пары. Им вменяют кражу из магазина на десятки тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна В магазине

По данным следствия, они не оплатили товар и причинили ущерб в размере более 43 тыс. рублей. Правда, своей вину обвиняемые не признали.

Дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска. В ближайшее время его рассмотрят по существу.