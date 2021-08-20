Киев, , 19:23 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявляет, что единственной целью всего инспирированного властью процесса против членов и лидеров политсилы Виктора Медведчука и Тараса Козака является запугивание оппозиции.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее заявление ОПЗЖ обнародовано вечером 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее сегодня офис генпрокурора Украины объявил о завершении расследования в отношении Медведчука и Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей, хотя ранее заявлялось, что следствие будет продолжаться до ноября.

В ОПЗЖ отмечают, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выпустила специальное видео-обращение по этому поводу.

«Поводом к такому «перфомансу» стало не вскрытие схем по разворовыванию миллиардов бюджетных денег на так называемой большой стройке и не раскрытие казнокрадства нынешних чиновников. На это у прокуратуры нет политического заказа. Генеральный прокурор возникла, чтобы заявить о завершении досудебного расследования в отношении двух оппозиционных народных депутатов — Виктора Медведчука и Тараса Козака… Но в своем обращении Ирина Венедиктова просто повторила всё те же сфабрикованные и уже опровергнутые в ходе предварительных судебный слушаний обвинения. Этим она в который раз подтвердила политический характер процесса над оппозиционерами», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ заявляют о полной поддержке однопартийцев и решимости продолжать борьбу с властью всеми законными методами.

«Наша политическая сила продолжит отстаивать интересы украинских граждан и наших однопартийцев в парламенте и в судах. Мы не отступим перед угрозами и давлением. А исполнителям и заказчикам политических репрессий против Виктора Медведчука и Тараса Козака придется отвечать перед законом и перед украинским народом», — предупреждают в оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что генпрокурор в числе прочего анонсировала, что после ознакомления защиты со всем доказательным массивом дело пойдет в суд.

Офис генпрокурора ожидает, что это будет «непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой».