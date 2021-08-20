Москва, 20 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Средний набор товаров, необходимых для сбора ребёнка в школу, к началу учебного года в России подорожал в среднем на 4% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает 20 августа Росстат.

Школьные принадлежности

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"Изменение стоимости набора школьника третий год подряд оказалось ниже уровня инфляции. Набор одежды и канцелярии для мальчиков в 2021 году стал дороже на 4,1%, а для девочек на 3,9%», — говорится в сообщении.

Согласно подсчётам ведомства, сборы в школу мальчика в среднем по России обойдутся в 19 575 рублей 51 копейку, девочки — 24 123 рубля 53 копейки.

Отмечается, что дороже всего наборы школьника обойдутся жителям дальневосточных регионов. Так, в Чукотском автономном округе потребуется 26 795 рублей, чтобы купить все необходимое мальчику. В Камчатском крае затраты на одежду для девочек и канцелярские товары достигают 33 564 рублей.

Дешевле всего собрать мальчика в школу оказалось в Орловской области (14 931 рубль), девочку — в Омской области (19 361 рубль).

Уточняется, что в средний школьный набор входят 11 предметов одежды для девочек и девять предметов для мальчиков, а также семь наименований канцелярских принадлежностей.