Барселона, Испания, 20 августа, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее время намерено предложить 18-летнему полузащитнику сборной Испании Педри новый пятилетний контракт на улучшенных условиях. Текущее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца текущего сезона.

«Барселона»

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» дадут Педри двухнедельный отпуск из-за высоких матчевых нагрузок.

За последний календарный год 18-летний Педри принял участие в 73-х матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Футболист установил уникальный рекорд по количеству игр.