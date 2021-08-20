Киев, , 19:13 — REGNUM США могут сменить своего представителя на саммите проекта «Крымская платформа», сообщил на брифинге вечером 20 августа пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

США и Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Спикер не сообщил никаких подробностей, добавив, что соответствующее объявление сначала должен сделать Вашингтон, «чтобы не было недоразумений».

ИА REGNUM напоминает, что ранее предполагалось, что специальным посланником президента США на саммите «Крымской платформы» будет министр транспортаПит Буттиджич.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Буттиджичпробудет в Киеве еще два дня после завершения саммита, «чтобы лучше изучить Украину». В публикациях отмечалось, что министру прочат большое будущее и не исключают даже его избрания главой государства в будущем, поэтому то, что он приедет в Киев — «действительно важно».

Саммит «Крымской платформы» должен состояться в Киеве 23 августа, своё участие в мероприятии подтвердили 44 страны.