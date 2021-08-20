Киев, , 19:13 — REGNUM Санкции в отношении блогера Анатолия Шария и главреда «Страны» Игоря Гужвы введены 20 августа Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Игорь Гужва Роман Манекин

Также санкции введены в отношении жены Шария Ольги. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, Шарии «напрямую аффилированы с Игорем Анатольевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны».

Комментируя эту информацию, Гужва сказал:

«Санкции СНБО против нас — это беспредельное решение. Основание — некие «данные СБУ» . О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы всё делаем правильно».

Он добавил, что, вероятно, на Украине заблокируют сайт «Страны», но работа будет продолжена.

Петре] Порошенко меня в тюрьму сажали. При [президенте Украины Владимире] Зеленском сайт блокируют. Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский. А «Страна» останется». Гужва «При [меня в тюрьму сажали. При [президенте Украинысайт блокируют. Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский. А «Страна» останется».

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