Киев, 20 августа 2021, 19:13 — REGNUM Санкции в отношении блогера Анатолия Шария и главреда «Страны» Игоря Гужвы введены 20 августа Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Также санкции введены в отношении жены Шария Ольги. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, Шарии «напрямую аффилированы с Игорем Анатольевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны».
Комментируя эту информацию, Гужва сказал:
Он добавил, что, вероятно, на Украине заблокируют сайт «Страны», но работа будет продолжена.
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