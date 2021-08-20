Главред «Страны» отреагировал на санкции против него на Украине
Киев, 20 августа, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Санкции в отношении блогера Анатолия Шария и главреда «Страны» Игоря Гужвы введены 20 августа Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Роман Манекин
Игорь Гужва
Также санкции введены в отношении жены Шария Ольги. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, Шарии «напрямую аффилированы с Игорем Анатольевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны».
Комментируя эту информацию, Гужва сказал:
«Санкции СНБО против нас — это беспредельное решение. Основание — некие «данные СБУ». О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы всё делаем правильно».
Он добавил, что, вероятно, на Украине заблокируют сайт «Страны», но работа будет продолжена.
«При [Петре] Порошенко меня в тюрьму сажали. При [президенте Украины Владимире] Зеленском сайт блокируют. Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский. А «Страна» останется».