Киев, 20 августа, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Санкции в отношении блогера Анатолия Шария и главреда «Страны» Игоря Гужвы введены 20 августа Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Роман Манекин Игорь Гужва

Также санкции введены в отношении жены Шария Ольги. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, Шарии «напрямую аффилированы с Игорем Анатольевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны».

Комментируя эту информацию, Гужва сказал:

«Санкции СНБО против нас — это беспредельное решение. Основание — некие «данные СБУ» . О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы всё делаем правильно».

Он добавил, что, вероятно, на Украине заблокируют сайт «Страны», но работа будет продолжена.