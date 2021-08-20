Суэц, Египет, 20 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший русло Суэцкого канала в марте 2021 года, успешно преодолел канал в обратном направлении, свидетельствуютданные сервиса MarineTraffic.

Www.suezcanal.gov.eg Суэцкий канал

В пятницу, 20 августа, судно успешно проследовало через канал и вышло в Суэцкий залив, в настоящее время контейнеровоз направляется в Красное море.

Согласно данным управления Суэцкого канала, конечным пунктом назначения судна является Китай.

Напомним, 400-метровый контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды под флагом Панамы, 23 марта сел на мель в Суэцком канале, в результате чего движение судов по каналу оказалось полностью блокировано. Навигация в Суэцком канале была возобновлена только к 29 марта.