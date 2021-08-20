* «Талибана" — запрещённая в России организация

Москва, 20 августа, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Вопрос официального признания Россией власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане будет решаться через оценку реальных действий талибов, заявил 20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи лидеров России и Германии.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Глава МИД России пояснил, что всё будет зависеть от действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их соответствия данным ранее обещаниям.

«Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Реальность. Все остальное зависит от того, насколько талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боя взяли Кабул и провозгласили свою власть над Афганистаном.