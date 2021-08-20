Киев, 20 августа, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора оппозиционного издания «Страна» Игоря Гужвы и аффилированных с ним лиц, заявил на брифинге вечером 20 августа секретарь СНБО Алексей Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции

«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно к аффилированным с ним юридическим лицам… которые занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны», — отметил Данилов.

Силовик не уточнил, означает ли введение таких санкций закрытие популярного издания.

Также Совнацбез Украины, заявил Данилов, вводит санкции против народного депутата Верховной рады Андрея Деркача и против «круга лиц, которые под санкциями США». Напомним, что именно Деркач ранее обнародовал получившие большой резонанс аудиоматериалы переговоров на тот момент вице-президента США Джозефа Байдена и президента Украины Петра Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что на этом же заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против политического деятеля и блогераАнатолия Шария, а также его супруги.