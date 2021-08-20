Киев, 20 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против политического деятеля и блогера Анатолия Шария, а также его супруги.

Westmclaren Анатолий Шарий

Об этом по результатам заседания сегодня, 20 августа, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Силовик отметил, что против супругов Шарий ввели «полный пакет санкций», хотя и не пояснил, какой в этом смысл. Политик и блогер уже долгое время проживает в ЕС и, судя по открытой информации, не имеет активов на территории Украины.

Напомним, что ещё в феврале этого года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила Шарию о подозрении в государственной измене. Также власти Украины заявили, что будут добиваться экстрадиции политика из ЕС.