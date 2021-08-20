Москва, 20 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. 20 августа пресс-служба московского «Локомотива» подтвердила, что 30-летний форвард сборной Кабо-Верде Зе Луиш получил травму на тренировке команды. Футболист выбыл на срок, который будет установлен после прохождения медицинского осмотра.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зе Луиш

В прошедшем сезоне Зе Луиш принял участие в тринадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Лига Чемпионов УЕФА), в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

После четырех сыгранных туров нового сезона РПЛ «Локомотив» с восемью очками занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата. В пятом туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Зе Луиш перешел в «Локомотив» 6 октября 2020 года из «Порту» за 5,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.