Нягань, Югра, 20 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Югре оштрафован аэропорт в Нягани за отсутствие мер по предупреждению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Government-nnov.ru Аэропорт

Коронавирусная инфекция распространилась среди работников ОАО «Аэропорт-Нягань». В результате проверки выяснилось, что условия для соблюдения противоэпидемических мер, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции в воздушной гавани не созданы.

Няганский городской суд наложил на предприятие штраф за нарушение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») в размере 100 тысяч рублей. Данное решение не вступило в законную силу.