Киев, 20 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Офис генпрокурора Украины объявил о завершении расследования в отношении народных депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Соответствующее заявление сделано сегодня, 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что материалы производства открыли адвокатам Медведчука, который находится под домашним арестом. Материалы по депутату Козаку выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены. После ознакомления защиты со всем доказательным массивом дело пойдет в суд. Офис генпрокурора ожидает, что это будет «непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой».

В свою очередь, в заявлении, распространенном партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), отмечается, что накануне дня независимости власти ввиду катастрофических провалов всех ее инициатив и тотального невыполнения обещаний для поздравительной речи потребовался очередной пиар-повод, поэтому Зеленский отдал распоряжение объявить об окончании расследования сфабрикованного дела, несостоятельность и незаконность доказательств в рамках которого неоднократно подчеркивались в судах.

«Таким образом, органы прокуратуры не выполнили большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи — и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку объявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого. Это сделано для того, чтобы не дать Виктору Медведчуку возможности обжаловать необоснованное подозрение, поскольку сделать это можно только через два месяца после его объявления», — подчеркнули в партии.

В политсиле убеждены, что окончание расследования приурочено ко дню независимости, потому что Зеленскому в поздравительной речи очень хочется на фоне танков похвастаться преступной расправой над своим политическим противником и укрепить свою диктатуру.

«Очередные противоправные действия преступной власти в отношении Виктора Медведчука демонстрируют, какую «независимость» власть Зеленского будет праздновать в этом году: независимость президента от Конституции, от законов, от международных норм, от собственного народа и даже от правды: Зеленский собирается говорить об окончании расследования, но оно не закончено и дело даже не направлено в суд», — указали в партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от Владимира Зеленского и его послушных марионеток прекратить политическое преследование Виктора Медведчука, а также обеспечить его конституционное право на защиту.

«Беспрецедентные нарушения закона, откровенные фальсификации, на которые вынуждена идти прокуратура при фальсификации дела Медведчука, свидетельствуют о том, что у этой преступной власти и Зеленского, заказавшего это политическое преследование и лично выдававшего награды экспертам, фальсифицировавшим доказательства, нет никаких реальных оснований обвинять Виктора Медведчука», — говорится в заявлении.

В партии уверены, что оценку преступным действиям власти в ближайшее время даст ЕСПЧ.

«Заявляем, что причастные к фабрикации уголовного дела и организации политической травли Виктора Медведчука должны понести уголовную ответственность», — резюмировали в ОПЗЖ.