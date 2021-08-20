Лондон, 20 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. 20 августа новый главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту заявил, что 24-летний французский центральный полузащитник «шпор» Танги Ндомбеле не сыграет во втором туре Английской Премьер-лиги 2021/22 против «Вулверхэмптона». На данный момент руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность продать французского полузащитника в ближайшие 12 дней.

Футбольный клуб Тоттенхэм

В прошедшем сезоне Танги Ндомбеле принял участие в 33-х матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В Лиге Европы УЕФА 2020/21 полузащитник набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» 2 июля 2019 года из «Лиона» за 60 миллионов евро. На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

С «Вулверхэмптоном» «Тоттенхэм» сыграет 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.