Киев, , 18:31 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский утвердил новую «Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины», сообщает 20 августа официальный сайт президента Украины.

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В частности, подписан указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины».

На основе этого документа предполагается готовить государственные программы развития ВПК.

Одним из приоритетов развития ВПК Украины заявлено «внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения».

До 2022 года намечено разработать и утвердить комплексный план реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Реализацией проектов и планов предполагается заняться потом, в период с 2023 по 2030 год.

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