Вашингтон, 20 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. США 20 января продлили сроки закрытия сухопутных границ с Канадой и Мексикой до 21 сентября, несмотря на решение Оттавы открыть свою границу для вакцинированных американцев. Об этом сообщает Reuters.

MPD01605 На границе США

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В июле Канада заявила, что с 9 августа начнет впускать полностью вакцинированных американских туристов. Однако США не последовали примеру соседей.

Напомним, что США с марта 2020 года ежемесячно продлевают сроки закрытия границ с Канадой и Мексикой. Издание отмечает, что на этой неделе продление было ожидаемым.