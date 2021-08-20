Приштина, Сербия, 20 августа, 2021, 19:49 — ИА Регнум. США не планируют отзывать своих военных из Косово, так как считают их присутствие необходимым для сохранения мира. Об этом заявил командующий 86-й пехотной бригадой Национальной гвардии Вермонта Брей Хопкинс 20 августа.

Georgia National Guard KFOR. Косово

«Задача KFOR — обеспечить безопасную среду для того, чтобы политики обеих сторон могли сесть за стол переговоров и разговаривать о том, как преодолеть разногласия. Поэтому нет даже намека на какой-то уход», — процитировало слова Хопкинса издание «Косово онлайн».

Напомним, что после ухода армии США из Афганистана и последних событий, связанных с победой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена РФ) в этой стране, в сербской прессе стали обсуждать вероятность ухода американских военных с Косово и Метохии.