Челябинск, 20 августа, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Челябинске возбудили дело против охранника, ударившего посетительницу торгового комплекса. Об этом пишут СМИ.

Охрана в супермаркете

Ему предстоит отметить по статье 6.1.1. КоАП РФ, предусматривающей ответственность за побои. Суд может оштрафовать его, отправить под арест либо назначить обязательные работы.

В полиции сообщили журналистам, что участники инцидента установлены. Как пишет 74.ru, пострадавшей всего 14 лет. В отношении её матери составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Охранник объяснил свои действия тем, что школьница курила и не реагировала на замечания, а также вела себя вызывающе. Как сообщало ИА REGNUM, момент удара попал на видео. Новости об этом инциденте вызвали широкий резонанс.