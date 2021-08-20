Лондон, 20 августа, 2021, 18:10 — ИА Регнум. 20 августа испанский «Алавес» подтвердил переход 26-летнего центрального защитника сборной Соединенных Штатов Америки по футболу Мэтта Миазги из лондонского «Челси» на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Мэтт Миазга перешел в «Челси» 30 января 2016 года из нью-йоркского «Ред Булла» за 4,6 миллиона евро. На данный момент стоимость футболиста сборной США, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Мэтт Миазга выступал за бельгийский «Андерлехт» на правах аренды. В 30-ти матчах Про-Лиги 2020/21 защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу.