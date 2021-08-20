Порт-о-Пренс, 20 августа, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Гаити начала получать гуманитарную помощь через пять дней после мощного землетрясения, унесшего жизни более 2 тыс. человек и превратившего десятки тысяч зданий в руины. Об этом 20 августа сообщает Reuters.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

Сотни людей выстроились в очередь, чтобы получить провизию от ООН в сельском городе Камп-Перрин.

«Никто не приходит нам на помощь», — сказал Монтетт Джозеф, 33-летний мужчина с четырьмя детьми, которому пришлось ехать два часа до места раздачи. Он пожаловался, что после землетрясения цена маленьких пакетиков питьевой воды выросла в три раза.

Напомним, что официальное число погибших после землетрясения 14 августа составило 2 189 человек. При этом спасательные работы еще не закончены.

На данный момент жители страдают из-за сильных оползней, вызванных тропическими дождями. Это вынудило многих спать в поле под деревьями.