Приштина, Сербия, 20 августа, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти обсудил с экспертами комиссии по демаркации «государственной границы» «важные вопросы территориальной и институциональной целостности Косово». Об этом говорится в сообщении, которое 20 августа опубликовал кабинет Курти.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

«Обсуждалась роль государственных механизмов в деле защиты сверхважного вопроса территориальной и институциональной целостности Республики Косово», — цитирует текст сообщения портал «Косово онлайн».

В сообщении подчеркивается, что, по мнению собеседников, Косово должно опираться в защите своих интересов в этой области на «конституцию, передовые научные методы и успешную практику международных партнеров».

Напомним, что ранее Курти заявил в парламенте сепаратистского Косово, что соглашение о демаркации границ с Черногорией в том виде, в каком оно было ратифицировано в 2018 году, выполняться не будет. Он обещал, что постарается исправить ошибки, допущенные в этом соглашении, когда, по его мнению, Черногории незаконно было отдано 8200 гектаров косовской земли.

По международному праву территория автономного края Косово и Метохия принадлежит Сербии.