Выбран лучший эскиз памятника уральскому меценату
Верхняя Салда, Свердловская область, 20 августа, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Верхней Салде (Свердловская область) определили победителей конкурса на лучший эскиз памятника уральскому меценату Владиславу Тетюхину. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
В творческом состязании победил скульптор Игорь Линевич-Яворский в сотрудничестве с Денисом Бобылевым и Игорем Машковым. На втором месте — скульптор Олег Ершов, на третьем — коллектив проектного бюро «Неострой».
Монумент разместят на деньги корпорации «ВСМПО-Ависма».
Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о сохранении Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Госпиталь основал Владислав Тетюхин.
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