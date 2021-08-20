Ханты-Мансийск, 20 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) 264 ребёнка до сих пор не зачислены в первый класс. Об этом сообщила на прямой линии 20 августа губернатору Наталье Комаровой заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Иван Шилов ИА REGNUM В первый класс

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Жительница Сургута пожаловалась губернатору ХМАО на то, что её ребёнок не зачислен в первый класс даже после прямого указания Натальи Комаровой. Замглавы Сургута пояснила, что женщина подала заявление на зачисление ребёнка в школу №31, где на сегодняшний день мест нет.

«Места есть везде, но не все они по месту жительства. Есть школы, где предельная наполняемость. В трёх школах — 15, 32, 20 — созданы дополнительные классы и будем осуществлять подвоз детей в эти образовательные организации», — пояснила Анна Томазова.

Глава Югры отметила недопустимость отсутствия информации у родителей за десять дней до начала учебного года.