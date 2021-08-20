* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 17:59 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель попросила российскую сторону поднять тему гуманитарной помощи на переговорах с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, она заявила, что переход власти к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «расстраивающий момент, но это факт».

Канцлер напомнила, что в Афганистане остаются люди, которые помогали силам НАТО.

«Я попросила российскую сторону на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь», — сказала Меркель.

По её словам, люди, которые помогали международным силам на территории этой страны, должны получить возможность покинуть Афганистан.