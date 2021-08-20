Минск, , 17:57 — REGNUM Никакого желания быть у власти до самой смерти у президента Белоруссии Александра Лукашенко нет, заявил он 20 августа на церемонии вручения государственных наград представителям силовых ведомств республики.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Назвав «полной глупостью» мнение о том, что он намерен до смерти оставаться в президентском кресле, Лукашенко признался, что на самом деле хотел бы пожить нормальной жизнью хотя бы несколько лет, поскольку, будучи главой государства, «над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда».

Лукашенко «Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом».

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