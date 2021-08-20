Минск, 20 августа, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Никакого желания быть у власти до самой смерти у президента Белоруссии Александра Лукашенко нет, заявил он 20 августа на церемонии вручения государственных наград представителям силовых ведомств республики.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Назвав «полной глупостью» мнение о том, что он намерен до смерти оставаться в президентском кресле, Лукашенко признался, что на самом деле хотел бы пожить нормальной жизнью хотя бы несколько лет, поскольку, будучи главой государства, «над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда».