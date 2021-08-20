Аддис-Абеба, 20 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Впервые за девять месяцев войны в эфиопском регионе Тыграй у гуманитарных работников заканчиваются запасы продовольствия для миллионов голодающих людей. Об этом 20 августа сообщает Reuters.

Theeconomiccollapseblog.org Борьба с голодом

«USAID и его партнеры, а также другие гуманитарные организации исчерпали запасы продовольствия, хранящиеся в регионе Тыграй», — заявила Саманта Пауэр, глава Агентства США по международному развитию (USAID).

«Люди в регионе Тыграй голодают: до 900 тыс. находятся в условиях голода и более пяти миллионов отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи. Эта нехватка вызвана не отсутствием продовольствия, а тем, что правительство Эфиопии препятствует гуманитарной помощи и персоналу, включая наземные конвои и воздушный доступ», — сказала Пауэр.

Напомним, в Тыграе с декабря 2020 года продолжается вооруженное противостояние.