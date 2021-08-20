Тверь, 20 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Вопросы развития спорта стали темой встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени со спортсменами-олимпийцами, которая состоялась 20 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Участниками встречи стали серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Александр Сергеев, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Дарья Клишина и заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Артем Кузахметов. Также в беседе участвовали тренеры СШОР по видам гребли им. А. Серединой Александр Брендаков и Светлана Тяпкина, тренер Федерации каратэ Тверской области Екатерина Зинкеева, учитель Максатихинской средней школы № 1 Ирина Розова.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Руденя встретился с тверскими спортсменами-олимпийцами

«Прежде всего, хочу ещё раз поблагодарить вас от имени жителей Верхневолжья за успешное выступление на Олимпиаде. Мы все за вас болели, вы — молодцы! Будем следить за вашими выступлениями на следующих Олимпиадах и международных соревнованиях», — обратился к спортсменам Игорь Руденя.

Василиса Степанова завоевала вторую в истории Тверской области олимпийскую награду в академической гребле. Первым 45 лет назад стал Дмитрий Бехтерев, который на Олимпиаде в Монреале в составе экипажа двойки-распашной с рулевым завоевал серебро.

«Я шла к медали 16 лет. Это колоссальный труд, и победа далась всей нашей команде очень тяжело. И я считаю, что это медаль не только моя лично, но всех, кто со мной работал. Мы всегда чувствовали поддержку болельщиков. Спасибо всем большое! Большая честь для меня — получить государственную награду, это очень ценно», — сказала Василиса Степанова.

Александр Сергеев и Артём Кузахметов в составе байдарки-четвёрки в финале на 500 метров доли секунды не дотянули до третьего места. Они выразили намерение бороться за награды на следующей Олимпиаде. Травма, полученная в квалификации, не позволила показать лучший результат Дарье Клишиной. Она планирует пройти реабилитацию.

Игорь Руденя адресовал отдельные слова благодарности тренерам за тяжёлый и очень важный труд, за вклад в подготовку спортсменов международного уровня, за поддержку воспитанников.

На встрече обсуждались меры поддержки талантливых спортсменов, развитие массового спорта и спорта высших достижений. Как отмечалось, в Тверской области развиваются базовые виды спорта, проводятся соревнования высокого уровня, поощряются успехи атлетов и тренеров. Из областного бюджета оказывается поддержка спортсменов за выдающиеся результаты, стипендии и единовременные вознаграждения за достижения, выплаты чемпионам и призерам Олимпиады и их тренерам. В составы сборных команд РФ входят более 200 представителей Тверской области. Поддержку получают 280 спортсменов и тренеров. В части создания спортивной инфраструктуры особое внимание уделяется гребному спорту для продолжения победных традиций тверской школы гребли. Завершается строительство современной гребной базы на Волге в городе Твери, в следующем году должно быть завершено строительство базы на реке Тверца.