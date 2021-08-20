Калуга, 20 августа, 2021, 20:04 — ИА Регнум. У калужских предпринимателей вызвал интерес опыт борьбы с ограничениями конкуренции в госзакупках в Нижегородской области, где для исключения возможности лоббирования бизнеса создан координационный совет по импортозамещению, утверждающий рекомендации, направленные на расширение конкуренции. В его состав вошли представители промышленных предприятий. Коллегиально они дают компетентное заключение о содержании технического задания для проведения торгов. Об этом в частности шёл разговор 20 августа в Калужской торгово-промышленной палате в рамках бизнес-завтрака губернатора Владислава Шапши с предпринимателями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На бизнес-завтраке с калужскими предпринимателями

По мнению участников дискуссии, увеличение доли местных производителей в государственных и региональных закупках в рамках действующего федерального законодательства — одна из актуальных задач. В ходе встречи были названы причины, которые ставят местных товаропроизводителей в проигрышную ситуацию на торгах по сравнению с профессиональными посредниками-перекупщиками: работа с крупными заказами, выдвижение неоправданно жестких требований к товару или поставщику. Также в числе проблем — стереотипное недоверие к качеству российских товаров. В целях его преодоления руководители АО «Калугаприбор» предложили провести для экспертов-врачей клинический показ работы узи-сканеров, которые выпускает завод, для получения независимого заключения о характеристиках аппаратов. Данное предложение было одобрено и получит поддержку правительства области.

Комментируя практику нижегородцев, оперативно решающих проблемы, связанные с неоправданно завышенными требованиями, ограничивающие конкурентность местных производителей, калужский губернатор Владислав Шапша отметил, что опыт Нижнего Новгорода, «будет уместным и очень правильным» и позволит снять ограничения, которые вредят предпринимателям.