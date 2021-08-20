Москва, 20 августа, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В России более 43 миллионов человек получили прививки от коронавирусной инфекции. Об этом 20 августа сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Сегодня вакцинировано в целом по стране уже более 43 миллионов человек. Однако этой цифры, как мы считаем, пока недостаточно», — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что в некоторых регионах вакцинацию прошли уже более 60% взрослого населения.

Лидерами по темпам вакцинации являются Чечня, Белгородская и Московская области, уточнил министр.