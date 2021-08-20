Москва, , 17:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Москве обсудили ситуацию в Афганистане, заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

«В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений», — сказал он.

Он назвал реалиями ситуацию, при котором движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует территорию страны, в том числе Кабул.

«Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства», — считает президент.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине.