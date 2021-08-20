Вашингтон, 20 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Расследование выявило, что что хакеры получили доступ к личной информации еще 5,3 млн клиентов T-Mobile, в результате чего общее число пострадавших превысило 53 млн человек. Об этом 20 августа сообщает Reuters.

Christoph Scholz Хакер

Накануне американская компания заявила, что была проведена «очень сложная кибератака» и что руководство «предпринимает немедленные шаги для защиты всех людей, которые могут подвергнуться риску в результате этой кибератаки».

Хорошая новость состоит в том, что преступники похитили только личную информацию, а не финансовою.

Напомним, что в июне американская компания JBS — крупнейший поставщик мяса в мире — приостановила работу некоторых подразделений в связи с кибератакой на их IT-системы.