Киев, , 17:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны до 2030 года.

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Соответствующий указ глава Украины подписал сегодня, 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Офис президента уточняет, что стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

Отмечается, что на основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.

Предполагается, что стратегия реализуется до 2030 в три этапа, на первом этапе (2021−2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса. Второй этап приходится на 2023−2024 гг., третий — на 2025−2030 гг.

Напомним, что в апреле послы G7 на встрече с вице-премьером, министром стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским высказали надежду на проведение властями страны «тщательной» реформы оборонной промышленности для обеспечения безопасности, конкурентоспособности отрасли.

Дипломаты тогда заявили, что корпоратизация и принятие новой оборонно-промышленной стратегии «должны содействовать повышению эффективности и привлечению иностранных инвестиций».