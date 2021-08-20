Киев, 20 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны до 2030 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Соответствующий указ глава Украины подписал сегодня, 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Офис президента уточняет, что стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

Отмечается, что на основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.

Предполагается, что стратегия реализуется до 2030 в три этапа, на первом этапе (2021−2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса. Второй этап приходится на 2023−2024 гг., третий — на 2025−2030 гг.

Напомним, что в апреле послы G7 на встрече с вице-премьером, министром стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским высказали надежду на проведение властями страны «тщательной» реформы оборонной промышленности для обеспечения безопасности, конкурентоспособности отрасли.

Дипломаты тогда заявили, что корпоратизация и принятие новой оборонно-промышленной стратегии «должны содействовать повышению эффективности и привлечению иностранных инвестиций».