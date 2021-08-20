«Лидеры России» встретились с генеральным директором «Росатома»
Москва, 20 августа, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В рамках проекта «Завтрак с Наставником» Клуба Лидеров России «Эльбрус», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в формате живого общения «без галстуков» перенимают опыт от наставников. 20 августа состоялась встреча с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Управленцы не только обменялись идеями и опытом, но и приняли участие в необычном мероприятии — реставрации здания Академии «Маяк».
Встреча с генеральным директором крупнейшей госкорпорации прошла в новом формате — каждый участник получил возможность рассказать о себе и своих достижениях, а далее, состоялась панельная дискуссия. Алексей Лихачев затронул темы 17-ти целей устойчивого развития ООН, национальных целей развития России и корпоративных целей «Росатома», а также рассказал о вкладе госкорпорации в реализацию ЦУР.
Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», советник губернатора Калининградской области Василий Яицкий рассказал, что встреча прошла в формате оживленной дискуссии.
В рамках обсуждения советник губернатора Калининградской области договорился о встрече с Алексеем Евгеньевичем, повесткой которой станет импортозамещение дизельных электростанций и технологии мусоросжигательных производств.
Победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России», вице-президент по проектам сооружения АО «Русатом Оверсиз» Алексей Алтынов отметил, что встречи с Наставниками — это отличная возможность узнать актуальную информацию от ведущих управленцев страны.
В рамках встречи победители и финалисты конкурса совершили мини-тур по производственной площадке — опытному конструкторскому бюро машиностроения им. Африкантова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — это создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России», предполагающей новый формат взаимодействия. В процессе таких встреч происходит обсуждение самого широкого круга вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста.
Госкорпорация «Росатом» — один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве, а также — официальный партнер конкурса «Лидеры России», флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей». Алексей Лихачев является наставником для победителей конкурса, а заместитель генерального директора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева входит в экспертный совет.