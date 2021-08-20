Москва, 20 августа, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В рамках проекта «Завтрак с Наставником» Клуба Лидеров России «Эльбрус», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в формате живого общения «без галстуков» перенимают опыт от наставников. 20 августа состоялась встреча с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Управленцы не только обменялись идеями и опытом, но и приняли участие в необычном мероприятии — реставрации здания Академии «Маяк».

Em-group.ru Росатом

Встреча с генеральным директором крупнейшей госкорпорации прошла в новом формате — каждый участник получил возможность рассказать о себе и своих достижениях, а далее, состоялась панельная дискуссия. Алексей Лихачев затронул темы 17-ти целей устойчивого развития ООН, национальных целей развития России и корпоративных целей «Росатома», а также рассказал о вкладе госкорпорации в реализацию ЦУР.

«С 2015 года целый ряд институтов ООН и порядка 15 тысяч глобальных мировых компаний стараются смотреть в будущее через призму целей устойчивого развития. Поставленные Президентом России Национальные цели тоже учитывают их. В стратегии «Росатома» в равной мере имеют отражение и общечеловеческие цели устойчивого развития, и Национальные цели. Вообще я считаю, что крупная компания, которая претендует на существенную долю мирового рынка, должна в своей деятельности ярко отражать глобальные договоренности и соответствовать международным стандартам. Компания должна принять эти ценности и научиться с ними работать в своей среде. В «Росатоме» вовлеченность персонала составляет 84% — это на уровне лучших мировых практик. В данный момент присутствие «Росатома» отмечено в 53 странах, где госкорпорацией реализуются проекты по сооружению АЭС, центров ядерных научных технологий, поставкам урановой продукции и ядерного топлива», — рассказал Алексей Лихачев победителям конкурса «Лидеры России».

Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», советник губернатора Калининградской области Василий Яицкий рассказал, что встреча прошла в формате оживленной дискуссии.

«Мы обсудили управленческие компетенции, роль целеполагания и стратегического менеджмента, а участники, которые причастны к атомной отрасли, имели еще более уникальную возможность — задать конкретный отраслевой вопрос. Такие встречи очень ценны — нам важно знать, что происходит в России и мире, как меняются подходы. «Росатом» — не только про атомную энергетику, но и про развитие людей. Клуб «Эльбрус» тоже ставит своей целью раскрытие человеческого потенциала, поэтому нам было особенно интересно узнать о развитии кадров в госкорпорации как ключевой составляющей устойчивого развития», — поделился Василий Яицкий, добавив, что для него встреча прошла плодотворно.

В рамках обсуждения советник губернатора Калининградской области договорился о встрече с Алексеем Евгеньевичем, повесткой которой станет импортозамещение дизельных электростанций и технологии мусоросжигательных производств.

Победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России», вице-президент по проектам сооружения АО «Русатом Оверсиз» Алексей Алтынов отметил, что встречи с Наставниками — это отличная возможность узнать актуальную информацию от ведущих управленцев страны.

«Очень символично, что лидер крупнейшего технологического предприятия Алексей Евгеньевич Лихачев провел встречу с нами, людьми, которые путем сложного отбора доказали звание Лидеров России, — отметил Алексей Алтынов, — Очень важно, как можно больше рассказывать о тяжёлых для понимания отраслях, в которых существует много мифов и недосказанности. Здорово, когда можешь получить ответ от человека, который принимает сложные стратегические решения. На завтраке с наставником мы получаем информацию из первых уст, узнаем, почему те или иные решения были приняты — для нас, как для управленцев, это важная составляющая».

В рамках встречи победители и финалисты конкурса совершили мини-тур по производственной площадке — опытному конструкторскому бюро машиностроения им. Африкантова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — это создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России», предполагающей новый формат взаимодействия. В процессе таких встреч происходит обсуждение самого широкого круга вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста.

Госкорпорация «Росатом» — один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве, а также — официальный партнер конкурса «Лидеры России», флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей». Алексей Лихачев является наставником для победителей конкурса, а заместитель генерального директора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева входит в экспертный совет.