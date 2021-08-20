Гатчина, Ленинградская область, , 17:51 — REGNUM Развитие Гатчины в качестве официальной столицы Ленинградской области будет происходить не за счёт других городов и районов региона. Переезд областных чиновников в Гатчину не потребует дорогостоящего нового строительства. Об этом заявил 20 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с активом Гатчинского района.

Гатчина Вадим Разумов

Для развития Гатчины как столицы региона, по словам губернатора, необходимо привлечь около 35 млрд рублей — федеральных, частных инвестиций и инфраструктурных кредитов. «Это ни в коем случае не должно быть в убыток другим районам области», — сказал Александр Дрозденко.

При переезде органов власти Ленобласти в Гатчину приоритет будет отдан реновации и восстановлению старых зданий города, а не строительству новых бетонных «коробок».

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В Гатчине и Гатчинском районе продолжится строительство социальных объектов, таких как амбулатория в Войсковицах, реконструкция Ленинградского областного реабилитационного центра в Коммунаре, реновация школ, строительство общежития гатчинского педагогического колледжа, реконструкция спорткомплекса в Гатчине и другие.

«Здесь меняется логистика, при поддержке федеральной власти выполнены транспортные решения — строительство путепровода и объезда Гатчины, начинается работа по Орловскому обходу. Экономика района твердо стоит на ногах — заявлены инвестпроекты на сумму 16,6 млрд рублей с созданием 1240 рабочих мест. Это очень хороший показатель», — сказал губернатор.

Александр Дрозденко поручил до конца 2021 года разработать проект по развитию Гатчины как столицы региона. Он будет представлен для обсуждения и в Ленинградской области, и на федеральном уровне.

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