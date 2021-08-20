Вашингтон, , 17:43 — REGNUM ФБР нашли лишь скудные доказательства того, что протесты 6 января в Капитолии были заранее спланированы с целью смещения законной власти США. Об этом 20 августа сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года Tyler Merbler

Не смотря на то, что власти арестовали более 570 участников протеста, ФБР в данный момент считает, что беспорядки не были заранее скоординированы ультра-правыми сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.

«90/95% таких случаев являются единичными. Затем у вас есть может быть 5% ополченцев, которые были более тесно организованы. Но не было никакого грандиозного плана с Роджером Стоуном, Алексом Джонсом и всеми этими людьми по штурму Капитолия и захвату заложников», — сказал бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования.

Напомним, что Трампу был объявлен импичмент палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили в «подстрекательстве к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.