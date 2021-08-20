Киев, , 17:37 — REGNUM Передача республиками Донбасса Украине четырёх амнистированных женщин не состоялась из-за позиции главы офиса президента Зеленского Андрея Ермака.

Об этом в интервью Главкому сказал украинский политический деятель, бывший губернатор Луганской области, депутат Рады нескольких созывов Геннадий Москаль.

Москаль напомнил, что представители Донецкой и Луганской народной республики были готовы отдать народному депутату, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку амнистированных женщин, но из-за главы офиса президента Зеленского их освобождение не состоялось.

«Эти республики амнистировали четырех женщин, которых были готовы отдать Медведчуку. Но Ермак сказал, что их нужно отдать только ему. Те, конечно же, ответили: ты кто такой, мы тебя не знаем», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в январе Медведчук договорился с представителями республик Донбасса об одностороннем освобождении Натальи Стеценко, Натальи Савченко, Екатерины Котенко и Светланы Довгаль, которые несколько лет находились в тюрьмах по обвинению в шпионаже. Согласно договоренностям, 20 января они могли бы быть дома, однако власти Украины без объяснений заблокировали этот процесс.

Уже в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов страны, а также против лидера ОПЗЖ, его семьи и лиц из их окружения. В мае Медведчука обвинили в государственной измене и отправили под круглосуточный домашний арест.