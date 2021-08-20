Красногорск, 20 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В 2021 году свыше 13,5 тыс. подростков устроились в Подмосковье на общественные и временные работы в период летних каникул. Такие цифры 20 августа приводятся на сайте правительства Московской области.

Yarmp.ru Трудоустройство подростков

Помимо заработной платы подростки получали дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения, отметила зампред правительства — министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«В топ профессий вошли не только рабочие специальности, но и такие как делопроизводитель, помощник воспитателя и флорист», — сказала Каклюгина.