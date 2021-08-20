Сараево, 20 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Прокуратура Боснии и Герцеговины сообщила, что с момента введения бывшим верховным представителем в БиГ Валентином Инцко закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», в ведомство поступило 29 заявлений против разных лиц, среди которых и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик. Эту информацию 20 августа передало информационное агентство Республики Сербской СРНА.

Босния и Герцеговина

Ранее Милорад Додик заявил о том, что Прокуратура БиГ потребовала от полиции страны вызвать его на допрос в связи с фактами отрицания «геноцида в Сребренице».

Напомним, что Республика Сербская не намерена исполнять решение Инцко и готова предоставить защиту всем своим гражданам, которых Федерация БиГ будет преследовать на основании спорного закона.