Смоленск, 20 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Двухгодовалая девочка, которую несколько дней искали спасатели и волонтёры в Смоленской области, найдена живой. Об этом официально сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области 20 августа.

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«Сегодня днем девочка обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около 4 км от места жительства семьи. Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев пропала в Темкинском районе Смоленской области — ребенок ушел со двора частного дома на территории Шелукова урочища утром 17 августа. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Масштабные поиски ребенка велись спасателями, полицией, волонтерами все это время.