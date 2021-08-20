Красногорск, 20 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В ежегодном списке лучших учителей страны в 2021 году оказалось 52 педагога из Подмосковья. Об этом 20 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Колонна учителей

Документ утверждается министерством просвещения РФ. В ходе конкурса эксперты оценивали достижения педагогов в организации образовательного процесса, а также результаты внеурочной деятельности их учеников.

«Каждый их них (педагогов — прим. ИА REGNUM) получит денежное поощрение в виде 200 тыс. рублей», — сказала зампред правительства — министр социального развития региона Ирина Каклюгина.