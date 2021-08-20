Киев, 20 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Менее половины украинцев (47,1%) полностью или скорее положительно относятся к проведению в Киеве 24 августа масштабного военного парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

7th Army Training Comma Военные учения. Украина

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии, которые были представлены сегодня, 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам опроса, 32,9% респондентов имеют к этому полностью или скорее негативное отношение, остальные с позицией по поводу военного парада не определились.

Социологи отмечают, что наиболее одобрительно относятся к военному параду респонденты в возрасте 18−29 лет, среди которых доля положительно настроенных более чем в два раза превышает долю негативно настроенных.

Опрос был проведен с 1 по 12 августа 2021 года методом интервьюирования. Было опрошено 1200 респондентов во всех регионах Украины, погрешность выборки составляет 3,2%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр обороны Андрей Таран пообещал, что Украина на торжествах в честь 30-летия независимости окончательно уйдет от советской системы организации военных парадов. По словам чиновника, Украина оставляет «совковость» в прошлом и даже праздничный парад будет «серьезной демонстрацией» приверженности стандартам НАТО.