20 августа 2021 | Время чтения 7 мин

Раскольническим тенденциям, с которыми сталкивается сегодня мировое православие, успешное сопротивление может оказать только Русская православная церковь как самая большая поместная церковь. Она поможет и другим церквям в борьбе по защите собственных интересов. Такое мнение высказал сербский эксперт.

Татьяна Стоянович, , 18:12 — REGNUM В Черногории в скором будущем пройдет церемония интронизации нового митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия. Церемония по традиции проходит в Цетиньском монастыре. В преддверии этого события черногорские националисты пообещали устроить в этот день беспорядки, и уже сейчас радикально настроенные граждане врываются в православные церкви в Черногории и пытаются их громить. В другой православной стране, на Украине, 21 августа начинается визит Вселенского патриарха Варфоломея. Патриарх приезжает по приглашению высшего государственного руководства и раскольнической «Православной церкви Украины», которой он ранее подарил томос об автокефалии.

Монастырь Подмаине. Будва. Черногория Островский Александр, Киев

Как эти два события связаны между собой, ИА REGNUM рассказывает научный советник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич.

Предстоящая церемония интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетиньском монастыре вызвала бурную реакцию черногорских националистов. Мэр города Цетине даже просил послов иностранных государств повлиять на правительство страны с тем, чтобы оно перенесло церемонию в другое место. Что стоит за подобными попытками сорвать церемонию интронизации митрополита?

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий (сс) Saint-Petersburg Theological Academy

Весь этот шум вокруг интронизации митрополита Иоанникия — это очередное проявление усташской идеологии в Черногории. Не секрет, что еще со Второй мировой войны Ватикан пытался хорватизировать население Черногории и сделать из него униатов. На этому пути ему мешает Сербская православная церковь. Кроме так называемой черногорской, Ватикан негласно поддерживает еще и некоторые другие псевдоправославные церкви — в Македонии, в Хорватии… Что касается заявлений против митрополита Иоанникия, их смысл понятен — это продолжение идеологии Секулы Дрлевича (черногорский политик-коллаборационист, во Вторую мировую сотрудничавший с фашистской Италией, идеолог черногорского сепаратизма. — ИА REGNUM), вернее, усташской идеологии, которая направлена не только против православия, но и против сербского народа. Православие и сербская идентичность неразрывно связаны — нельзя уничтожить сербскую идентичность, если не уничтожить православие, и наоборот.

Секула Дрлевич

Некоторые политические силы в Черногории пытаются сорвать церемонию интронизации митрополита в Цетине, где она проходит уже веками. Это прямой сигнал той части населения, которая отстаивает право на свою национальную и религиозную идентичность. Если это удастся, это станет огромным ударом для всех сербов в Черногории и для Сербской православной церкви тоже. Это показало бы, что ей уже не место в Цетине, где находилась резиденция Петра Петровича-Негошаи других митрополитов, где находится духовная академия и идёт подготовка будущих священников, которые будут служить не только в приходах митрополии Черногорско-Приморской, но и везде, где есть СПЦ.

Но в этом есть и другой важный момент — попытка подчинить православие нуждам Североатлантического альянса.

Цетинский монастырь Сербской православной церкви. Черногория Koroner

В чем смысл концепции «НАТО-православия», как Вы его назвали?

Мы заметили, что на все православные государства, которые вступили в НАТО, Брюссель в большей или меньшей степени оказывает давление с тем, чтобы создать так называемое НАТО-православие, или ту модель православия, которая во всем поддерживала бы действия и идеологию альянса. Тут я имею в виду и действия НАТО против тех стран, которые считает эту организацию своими врагами, в том числе против России или Сербии.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Болгария — одна из таких православных стран, которая является членом НАТО. Располагаете ли вы какими-либо сведениями о том, что, например, Болгарская православная церковь в этом смысле испытывает давление Запада?

Испытывает, конечно. Я хотел бы воспользоваться случаем и высказать огромное почтение Болгарской православной церкви за то, что она все это время этому давлению сопротивляется. У меня есть контакты с болгарскими учеными и экспертами, мы часто участвуем вместе в разных научных конференциях. По информации, которую я от них получил, болгарская церковь почти ежедневно подвергается давлению Брюсселя, требующего признать, например, украинских раскольников. Якобы это показало бы ее солидарность в Евросоюзом, с НАТО, вернее, это стало бы доказательством лояльности евроатлантическим ценностям. Я имею в виду то, что брюссельские чиновники и политики во время каждого визита в Софию посещают и патриархию, оказывая давление на болгарскую церковь, пытаясь заставить её признать украинских раскольников. Также европейские церкви повторяют то же самое в рамках встреч представителей разных конфессий в Софии.

Но самое удручающее то, что потом болгарские политики все это озвучивают публично — болгарская церковь должна признать раскольников на Украине, чтобы проявить таким образом евроатлантическую солидарность и преданность европейским ценностям.

Прокомментируйте, пожалуйста, в связи с этим визит Вселенского патриарха Варфоломея на Украину, который официально начинается 21 августа. Как мы знаем, он поедет как раз в гости к представителям неканонической «Православной церкви Украины», которой и подарил томос.

Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Более того, патриарх Варфоломей попытался привлечь другие поместные православные церкви к тому, чтобы они отправили вместе с ним своих представителей в Киев. Ему удалось заручиться поддержкой лишь Греческой православной церкви, хотя осталось совсем немного времени, и мы уже увидим, действительно ли представители греческой церкви появятся в Киеве.

Сам визит патриарха Варфоломея на Украину официально состоится по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости страны. Но за этим стоит немного другая причина. Украина проходит период большого кризиса. В июле около 350 тысяч православных верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата прошли большим крестным ходом по улицам Киева по случаю 1033-летия Крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.

Раскольники также организовали крестный ход, но там было мало участников. Это показывает, что идея раскольников терпит поражение. Если нет верующих, кому тогда отдавать томос? Визит патриарха Варфоломея к раскольникам, который официально начинается 21 августа, политизируется, и его задача показать, что они пользуются его поддержкой.

С другой стороны, этот визит показывает, что патриарх Варфоломей все еще идет по пути раскола и не желает раскаяться в своих вредительских решениях, которые разделяют православие.

А как обстоят дела в Сербской православной церкви, которая также сталкивается с попытками раскола?

Как и Русская православная церковь, Сербская также находится под ударом. Существует македонский раскол, этот вопрос не разрешен, и есть информация, что Фанар собирается и им подарить томос об автокефалии. В Черногории президент Мило Джуканович еще в конце 1990-х сформировал неправительственную организацию под названием «Черногорская православная церковь», и она тоже просит автокефалии у вселенского патриарха.

Мило Джуканович Predsjednik.me

Украинский раскол — это образец, по которому действует Запад по отношению к православию. Понятно, что эти действия направлены на уничтожение православия. Существуют сведения о том, что Запад планирует поддержать Молдавскую митрополию в деле отделения от Русской православной церкви. Не исключено, что подобные тенденции будут подпитываться и в Белоруссии. Теперь православие под ударом, и не важно, какие западные институты и организации пытаются нанести ему урон — НАТО ли это, который не должен иметь никакого отношения к религии, или это Евросоюз, который является наднациональной организацией.

В данный момент самое главное — сохранить единство Русской православной церкви как самой большой поместной церкви, которая может оказать сопротивление раскольническим тенденциям и одновременно помочь другим в этом сопротивлении. Я боюсь, что политики православных стран, если они будут последовательно придерживаться принципа секуляризации и не будут защищать свои церкви, в какой-то момент столкнуться с тем, что во главе поместных церквей окажутся патриархи, которые выступят против государств, чье имя в своем названии несет их церковь.

В Сербии недавно прошла конференция под названием «Святость и дух времени». Вы были одним из организаторов этой конференции, в которой приняли участие представители разных православных стран. К каким выводам пришли участники этой научной встречи?

Эта конференция была чрезвычайно важна, потому что в эпоху, когда различное содержание телеканалов, кинематографа и социальных сетей отрицательно влияет на воспитание морали у молодежи, мы напомнили о непреходящих ценностях, которые всегда берут верх над духом времени. Сегодня моральная испорченность — это поведение, которое поощряется, но святость — это тот идеал, который важнее телесных удовольствий и удовлетворения эгоистичных потребностей, продвигаемых либеральной идеологией.