Москва, , 17:19 — REGNUM В Большом Кремлёвском дворце закончились переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает 20 августа пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Ангела Меркель Kremlin.ru

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Россию с рабочим визитом.

Ранее было указано, что лидеры России и Германии намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Афганистане, реализацию Минских соглашений и пандемию коронавируса.

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