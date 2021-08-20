Москва, 20 августа 2021, 17:19 — REGNUM В Большом Кремлёвском дворце закончились переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает 20 августа пресс-служба Кремля.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Россию с рабочим визитом.
Ранее было указано, что лидеры России и Германии намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Афганистане, реализацию Минских соглашений и пандемию коронавируса.
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