Москва, 20 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Большом Кремлёвском дворце закончились переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает 20 августа пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Россию с рабочим визитом.

Ранее было указано, что лидеры России и Германии намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Афганистане, реализацию Минских соглашений и пандемию коронавируса.