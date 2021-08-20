Киев, , 17:19 — REGNUM Конфликт украинских властей с главой Киева Виталием Кличко может иметь плохие последствия для президента страны Владимира Зеленского, заявил 20 августа на своём сайте бывший глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

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«Согласно решению Конституционного суда [Украины] №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 г., должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, которое на местных выборах избрали городским главой, — информирует Москаль. — То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано».

Экс-чиновник и юрист добавил к этому, что Кличко «контролирует 2/3 депутатского корпуса Киевского городского совета», поэтому, если Зеленский решится «нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, этому человеку сразу же будет выражено недоверие».

По словам Москаля, чиновника сразу же снимут, а Зеленскому грозит лишение свободы до восьми лет — за невыполнение решений Европейского суда по правам человека и решений Конституционного суда Украины. Это предусмотрено пунктом 4 статьи 382 УК Украины.

Кроме того, добавил Москаль, по закону «О Совете национальной безопасности и обороны», у этого органа власти также нет полномочий увольнять главу киевской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве продолжаются обыски в киевской администрации по коррупционным уголовным делам.

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