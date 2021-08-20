Киев, , 17:14 — REGNUM На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сегодня, 20 августа, не планировалось рассматривать вопросы, касающиеся мэра Киева Виталия Кличко.

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Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По тем вопросам, которые предварительно были отмечены — там такого не было», — сказал Разумков.

Вместе с тем, спикер Рады не исключает, что в повестке дня заседания в последний момент могут произойти изменения, о которых он еще ничего не знает.

Напомним, что ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его внезапно пригласили на заседание СНБО. Он отметил, что не сможет присутствовать на заседании, поскольку находится с рабочим визитом в Черниговской области. Накануне Кличко и его соратники после ряда столкновений с офисом президента призвали международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и «помочь вернуть ее на путь законности».